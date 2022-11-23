Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu. Genç adamın son görüştüğü kişinin yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Fatih Gürel'den (31) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri tarafından arazide hareketsiz halde bulunan Gürel'in hayatını kaybettiği ve başında darbeler olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile çevirdiği bölgede inceleme yaptı. Gürel'in en son görüştüğü iddia edilen arkadaşı M.G'nin bir süre önce yurt dışına çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.