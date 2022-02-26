Kavurma kolisinin içinden uyuşturucu çıktı
Adana'da bir kişinin kargoya verdiği kavurma kolilerinin içine gizlenmiş esrar bulundu.
Adana'da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Ekipler, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezinde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, uyuşturucuyu kargoya verdiği öne sürülen Bayram G'yi (32) Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken durdurdu.
Uyuşturucuyu İstanbul'a göndermek üzere kargoya verdiği ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın koliye tepki vermesi ve kavurmaların içinden uyuşturucu çıkması polis kamerasına yansıdı.
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