Katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıkması üzerine yetkililere haber verildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Polis ekiplerinin tesis çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye müdahale ediyor.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve helikopter de yangının tesisin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek veriyor.