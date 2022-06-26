Kastamonu'da Şenpazar-Cide yolu yeniden çöktü
Yoğun yağış nedeniyle Kastamonu’da dereler taştı, Şenpazar-Cide yolu yeniden çöktü. Şenpazar ve Cide'ye batı tarafından ulaşım sağlanamıyor.
Genel 26.06.2022, 12:39
Kastamonu’da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle, Şenpazar ve Cide ilçelerine giden yol dün yıkılmıştı.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yol, dün 22.00 sıralarında yeniden açıldı. Ancak bugün sabah saatlerinde tekrar etkisini gösteren yağışla birlikte yol yeniden yıkıldı.
Şenpazar ve Cide'ye batı tarafından ulaşım sağlanamıyor.
Meteoroloji turuncu kodla uyardı
Yağışlar Sada Deresi’nin debisini yükseltti. Bu sebeple birçok noktada hasar meydana geldi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yağışların etkisinin azalmasını ve derenin debisinin düşmesini bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu için turuncu kodlu uyarı yayımladı.
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