Kastamonu'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe sorumlusu' yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Genel 10.11.2022, 14:23
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" gözaltına alındı.
Ekipler çalışma sonucu, şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" olan E.K'yi yakaladı.
E.K, işlemlerin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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