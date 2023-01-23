Kastamonu'da bir evde çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçradı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir evde çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Genel 23.01.2023, 11:14
Şen Mahalle'de, Adile Aksu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Musa Kaba'ya ait eve de sıçradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine, Bozkurt ve Abana belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
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