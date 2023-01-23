Kastamonu'da bir evde çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçradı

Şen Mahalle'de, Adile Aksu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Musa Kaba'ya ait eve de sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine, Bozkurt ve Abana belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.