Kartal'da alkollü sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

Kortej Caddesi üzerinde meydana geen kazada, alkollü olduğu ileri sürülen Umut A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki asfalt parçalarına çarparak savruldu.

O esnada kaldırımda yürüyen 2 kişi, hafif ticari aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalan yayalar için cadde üzerinden geçen iş makinesinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç altında kalan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından hafif ticari aracın sürücüsü Umut A. ve araçta bulunan yolcu Bedri K. ile yaralı 2 yaya hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.