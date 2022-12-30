Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Genel 30.12.2022, 07:13
D-100 kara yolu İzmit istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Yukarı Dereköy Mahallesi ışıklar mevkiinde yolun karşısına geçen 75 yaşındaki H.A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.A. kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
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