Kars'ta 70 yaşındaki kadın düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Kars'ın Akyaka ilçesinde 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen bağış kampanyasına Akyaka'nın Karahan köyünde yaşayan "Sarıgül Nine" de katıldı.
Kendisine ait düveyi 13 bin liradan satan Kaçan, bu meblağı depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan'la Akyaka Kaymakamlığına gönderdi.
Kaçan, herkes için dualar ettiğini belirterek "Depremzedelere, köylülerimiz halkımız için mal yollasalardı içine katıp yollayacaktım. Düveyi satıyorum ve Kaymakam Bey'e parasını teslim edeceğim. Ölenlerin, enkaz altında kalanların hayrına gönderiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, orada bulunan askerlerimizi, yardım edenleri korusun, balama kurban. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimizin eksikliğini vermesin, bayrağını indirmesin" ifadesini kullandı.
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