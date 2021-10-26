Kardeşiyle tartıştı, evi ateşe verdi
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Genel 26.10.2021, 07:47
Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası kardeşlerden biri evi ateşe verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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