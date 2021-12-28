Kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmen ebediyete uğurlandı

Öğretmen Ayşegül T'nin (34) cenazesi, kentteki Camii Kebir Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Ayşegül T'nin yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen Ayşegül T, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen kardeşi Ali Nazım T'yi (28) tedavi olmaya ikna etmek için babasının Erzincan Yenimahalle 301 Sokak'taki evine gelmişti. Ayşegül T, burada tedavi için ikna etmeye çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Nazım T, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Öğrencilerine acı haber rehber öğretmenler eşliğinde verildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Enver- Mebrure Okan Ortaokulunda Türkçe derslerine giren ve tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından Erzincan'da öldürülen 36 yaşındaki Ayşegül Taşkın'ın ardından öğrencilerine acı haber verildi.

Olayın olduğu gün Ayşegül öğretmenin öğrencilerine okul 1 günlüğüne tatil edilirken, olaydan bir gün sonra öğrencilerine acı haber verildi. Rehber öğretmenleri eşliğindeki öğretmenler tüm sınıflara dolaşarak, çok sevdikleri Ayşegül öğretmenin ölüm haberini verdi. Haberi alan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı.