Karaman'da bir kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
Karaman'da, bir kafeye tabanca ve tüfeklerle düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Genel 10.08.2022, 18:02
Alınan bilgiye göre, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.
Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.
28
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0