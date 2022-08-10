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Karaman'da bir kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı

Karaman'da, bir kafeye tabanca ve tüfeklerle düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Genel 10.08.2022, 18:02
Karaman'da bir kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.

Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

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