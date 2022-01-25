Karaismailoğlu duyurdu! Marmaray yarın da ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Bakanı Adil Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"Kısmen de olsa şu an trafik işliyor. Hadımköy'de araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Karayollarında özverili çalışma devam edecek.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor.

Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek.