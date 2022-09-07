Karaismailoğlu: 'Avrupa'da kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-ağustos döneminde, direkt transit yolcular dahil, havalimanlarından yararlanan toplam yolcu sayısının yıllık yüzde 56,9 artarak 118 milyon 599 bine ulaştığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ağustosta havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 161, dış hatlarda 86 bin 589 olduğuna dikkati çekti.

Üst geçişlerle toplam 202 bin 556 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ifade eden Karaismailoğlu, uçak trafiğinin geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 12,5 artış gösterdiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, bu rakamlarla 2019 Ağustos'taki uçak trafiğinin yüzde 98'ine ulaşıldığına işaret ederek, Covid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiğinin, bu yılın ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştığını, toplam yolcu trafiğinde de, 2022 Ağustos'ta, 2019 yolcu trafiğinin yüzde 94'ünün gerçekleştiğini vurguladı.

İç hat yolcu trafiğinin 8 milyonu aştığını, dış hat yolcu trafiğinin de 13 milyon 777'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Geçen ay direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 957 binden fazla yolcuya hizmet verdik. Toplam yolcu trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 artış gösterdi. Yük trafiği de yüzde 14 artarak toplam 448 bin 201 tona ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, ağustosta İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 757, dış hatlarda 30 bin 817 olmak üzere toplamda 41 bin 574'e ulaştığını belirterek, en yoğun havalimanı sıralamasında Avrupa'da öne çıkan İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 733 bin, dış hatlarda 5 milyon 90 bin olmak üzere toplam 6 milyon 823 bin yolcunun ağırlandığını bildirdi.

Yük trafiği 8 ayda toplamda 2 milyon 645 bin tona ulaştı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde de yolcu ve uçak trafiğinde artış yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"8 aylık dönemde uçak trafiği, iç hatlarda 520 bin 313, dış hatlarda 456 bin 71 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 224 bin uçak trafiğine ulaşıldı. Ocak-ağustos döneminde uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artış gösterdi. İç hat yolcu trafiği 52 milyon 190 bine dayanırken, dış hat yolcu trafiği 66 milyon 158 bin oldu. Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 118 milyon 599 bin yolcumuza havalimanlarımızda hizmet verdik. Toplam yolcu trafiğinde yüzde 56,9'luk bir artış gerçekleşti. Aynı dönemde yük trafiği toplamda 2 milyon 645 bin tona ulaştı."

Karaismailoğlu, 8 aylık dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 72 bin 363, dış hatlarda 201 bin 324 olmak üzere toplamda 273 bin 687 uçak trafiğinin gerçekleştiğine dikkati çekerek, iç hatlarda 10 milyon 657 bin, dış hatlarda 30 milyon 486 bin olmak üzere toplamda 41 milyon 143 bin yolcu trafiğinin oluştuğunu belirtti.

Turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarındaki hareketliliğe de değinen Karaismailoğlu, "Ocak-ağustos döneminde, Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 4 milyon 11 bin, dış hatlarda 16 milyon 413 bin olmak üzere 20 milyon 424 binden fazla yolcumuza hizmet verdik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 6 milyon 588 bin, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 3 milyon 139 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2 milyon 770 bin yolcumuzu ağırladık. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise toplamda 490 bin 546 yolcu trafiği gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, salgın döneminde havacılık sektörüne verilen desteklerin meyvelerini topladıklarını belirterek, "Avrupa'da kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var." ifadesini kullandı.

AK Partinin göreve geldiği günden bu yana, her alanda olduğu gibi havacılık sektörüne de ciddi yatırımlar yaptığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İktidara geldiğimizde 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Değeri olmayan araziye yaptığımız İstanbul Havalimanı, tüm dünyanın gıpta ile baktığı projeler arasında yer aldı. Projeyi duyurduk, 'Yapamazlar' dediler, temelini attık. 'Bitiremez' dediler, bitirdik. 'Yolcu gelmez' dediler, İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Başarılarımıza karşın eleştirmekten, kamuoyunu yanlış yönlendirmekten vazgeçmediler. Biz tüm bu haksız eleştirilere rağmen, Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarını elde ettik. Daha nice başarılar elde etmek için de büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz."