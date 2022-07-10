Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.