Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, depo bölümünde hasara sebep oldu.