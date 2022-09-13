Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Genel 13.09.2022, 07:22
Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, depo bölümünde hasara sebep oldu.
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