Karabük'te iş yeri yangını

Cumhuriyet Caddesi'nde Dursun T'ye ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden iş yeri sahibi, itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.