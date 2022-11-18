Karabük'te iş yeri yangını
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.
Genel 18.11.2022, 07:32
Cumhuriyet Caddesi'nde Dursun T'ye ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden iş yeri sahibi, itfaiyeden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
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