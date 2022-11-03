Kara yollarında durum
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Belevi viyadüğünde genleşme derzi onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bugün ve yarın yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı-Ankara-Konya il sınırı yolunun 8-9. kilometreleri Niğde istikametinde, emniyet şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akşehir-Yunak yolunun 62-67, Tokat-Niksar yolunun 33-35 ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Bozüyük-Mekece yolunun muhtelif kesimlerinde asfalt onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ yoldan sağlanıyor.
Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 22-32. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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