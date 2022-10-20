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Kara yollarında durum

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Genel 20.10.2022, 08:32
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören (Güney yönü) bağlantı yolu 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ağaçören yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale Onsekiz Mart Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel tahribatlarının giderilmesi, yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

#Kara yollarında durum
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