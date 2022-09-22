Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam edecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundaki tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19, Malatya-Darende yolunun 36-37, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25, Kars-Kağızman yolunun 55-57. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.