Kara yollarında durum
TEM Otoyolu'nun Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolunun 129-130. ve 145-146. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım D-100 kara yolu üzerinden gerçekleştirilecek.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolunun 129-130. ve 145-146. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım D-100 kara yolu üzerinden gerçekleştirilecek.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Karagedik kavşakları 15-16. kilometrelerinde, Niğde istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 47-58. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Datça-Marmaris yolunun 24-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt yenilme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|2
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|1
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|0
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|0
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|0
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|0
|Takımlar
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|6
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|1
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|1
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|2
|1
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|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
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|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
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|P
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|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
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|7
|4. Tottenham
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|7
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|7
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|5
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|5
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|0
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