Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 0-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor.

Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendirilecek.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13. ve 22-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 38-40. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adana-Karataş yolunun 3-5. ve Kovancılar-Bingöl yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Saraykent-Kadışehri şehir geçiş yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 85-89. kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 19. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nün Tirebolu-Eynesil istikametinde derz onarım çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.