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Kara yollarında durum

Ankara-Niğde Otoyolunun 8-9. kilometrelerinde Ankara-Niğde istikametinde emniyet şeridindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Genel 11.11.2022, 09:37
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolunun 8-9. kilometrelerinde Ankara-Niğde istikametinde emniyet şeridindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Antalya yolunun 1-2. kilometrelerinde oturma ve çatlaklar meydana geldiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolunun Adana Doğu-Misis kavşakları 12-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Adana istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tünelinin Arhavi-Hopa yönündeki tüpü yaklaşımındaki ışıklı uyarı sisteminde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.

TEM Otoyolunun Gümüşova-Kavacık kavşakları arasındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolunun 0-5. kilometrelerinde İzmir istikametinde viyadük ve köprü bakım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 67-77. kilometrelerinde BSK kaplamalı kavşak ve kaldırım çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

#Kara yollarında durum
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