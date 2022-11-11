Kara yollarında durum
Ankara-Niğde Otoyolunun 8-9. kilometrelerinde Ankara-Niğde istikametinde emniyet şeridindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolunun 8-9. kilometrelerinde Ankara-Niğde istikametinde emniyet şeridindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Isparta-Antalya yolunun 1-2. kilometrelerinde oturma ve çatlaklar meydana geldiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
TAG Otoyolunun Adana Doğu-Misis kavşakları 12-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Adana istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Arhavi-Hopa yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tünelinin Arhavi-Hopa yönündeki tüpü yaklaşımındaki ışıklı uyarı sisteminde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.
TEM Otoyolunun Gümüşova-Kavacık kavşakları arasındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolunun 0-5. kilometrelerinde İzmir istikametinde viyadük ve köprü bakım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Hakkari-Yüksekova yolunun 67-77. kilometrelerinde BSK kaplamalı kavşak ve kaldırım çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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