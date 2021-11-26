Kar yağışı etkili olmaya devam edecek
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı aralıklara yağmaya devam edecek.
Genel 26.11.2021, 18:10
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan yağışlar akşama kadar yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkisini sürdürecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 1 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Erzurum'da sıfır, Ağrı'da 1, Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Tunceli'de 6 derece ölçüldü.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Erzincan ve Tunceli'de 11, Iğdır'da 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
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|10
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|12
|6
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|O
|P
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|25
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|20
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|19
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|19
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|17
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|16
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|12
|15
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|14
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|12
|13
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|12
|11
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|12
|9
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|20. Newcastle
|12
|6
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|P
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|4. Atletico Madrid
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|24
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|23
|7. Barcelona
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|20
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|14
|9
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