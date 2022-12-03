Kapkaççı 212 saatlik görüntünün incelenmesiyle yakalandı

Şişli'de motosikletle kapkaç yapan ve polis ekiplerinin 212 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesiyle tespit edilen şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir Mahallesi'nde bir sokakta yürüyen S.S'ye ait cep telefonu, motosikletli 2 kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 212 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüphelilerin kaçarken kullandıkları motosikletin plakasını önce poşetle kapattıklarını, bir süre sonra da poşeti kaldırdıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmada zanlılardan A.Ç. olayda kullanılan motosikletle yakalandı. Şüpheli A.Ç, ifade ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diğer zanlının yaşının küçük olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.