Kanguru Matematik yarışmasının final sınavı İAÜ’de gerçekleştirildi

Özellikle yaratıcı ve günlük hayattan seçilen problemler ile öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin artırılması ve matematik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen Kanguru Matematik Sınavı 2021 Final Sınavına İstanbul Avrupa Yakasından 336 öğrenci katıldı.