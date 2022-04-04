Kamyonun dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı
Beykoz'da seyir halindeki kamyonun açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı.
Genel 04.04.2022, 15:37 04.04.2022, 15:40
İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan dorsesi çarptığı viyadükte asılı kaldı.
Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'ndan Ümraniye istikametine seyreden 34 ERJ 819 plakalı kamyonun dorsesi, henüz bilinmeyen nedenle açıldı, sürücü durumu fark etmedi.
Kamyonun açık dorsesi, viyadüğe çarptı.
Dorse, çarpmanın etkisiyle viyadükte asılı kalırken kamyon bir süre ilerledikten sonra durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dorseyi vinçle kaldırdı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
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