Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü
Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Genel 17.04.2022, 13:57
Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı.
Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu
12
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Sivasspor
|33
|42
|12. Kayserispor
|33
|42
|13. Kasımpaşa
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Erzurumspor
|30
|50
|6. Eyüpspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|32
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Aston Villa
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Deportivo Alaves
|32
|25
|20. Levante
|31
|22