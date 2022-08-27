Kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen Burdur Belediyesi'ne soruşturma

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, kamunun zarara uğratıldığı iddiası ile Burdur Valiliğine başvurduklarını belirtti.

Ambalaj atıklarını toplayan geri dönüşüm şirketinin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yargıya başvurduğunu ve 2021'de belediyenin yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık tazminat ödemesine karar verildiğini hatırlatan Mengi, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak Burdur Valiliğine 3,5 milyon tazminat davası konusunda 'CHP'li Burdur Belediye Yönetimi görevi kötüye kullanmış ve belediye zarara uğratmıştır.' dilekçesi vererek soruşturma açılmasını istemiştik. Açılan soruşturma sonucunda İçişleri Bakanlığı, CHP'li Burdur Belediye Başkanı başta olmak üzere Başkan Yardımcısı ve iç denetçinin yargılanması için soruşturma izni verilmesine karar vermiş ve tarafımıza 25 Ağustos 2022'de tebliğ edilmiştir."

AK Parti olarak halkın ve vatandaşların hak ve hukukunu koruduklarını ifade eden Mengi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizi zarara uğratan, kendi çıkarları ve rantları için her şeyi yapan, hukuk tanımayan CHP'li Burdur Belediyesine karşı mücadelemiz etik değerler çerçevesinde devam edecek ve Türk yargısının bu konuyu adil bir şekilde karara bağlayacağına inancımız tamdır. Bu tazminatın Burdur halkımızın vergilerinden ödenmemesi, sorumlularına ödetilmesi gerekmektedir. Burdur Belediyesinin zarara uğratılmaması için takipçi olacağız."

- "Danıştay'a itirazımızı yapacağız"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de yaptığı açıklamada, 2014'te göreve geldikten sonra görevini eksik ve kusurlu yapan firmaya gerekli uyarıların belediyenin ilgili müdürlüğünce yapıldığını belirtti.

İlgili firmanın hizmeti aksatması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini savunan Ercengiz, "2015'te yeni bir firmayla sözleşme yapıldı. Sayıştay'ın 2016'daki denetiminde bize 'Bu işler, ihaleli işler değil ama ihaleli yaparsanız daha iyi olur.' tavsiyesinde bulunuldu. Biz de bunun üzerine diğer firmanın da sözleşmesini feshedip ihaleye çıktık. Bizden tazminat talep eden söz konusu firma, ihaleye dahi katılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen müfettişin incelemesinin ardından "soruşturma izni verilsin" talebinde bulunduğunu aktaran Ercengiz, sözleşme feshinin altında doğrudan kendi imzasının da olmadığını ileri sürdü.

Şu anda yargılanmalarını gerektiren bir durum olmadığını kaydeden Ercengiz, Danıştay'a itiraz edeceklerini belirtti.