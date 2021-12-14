Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya yarın noter huzurunda eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atayacak.
Genel 14.12.2021, 11:59
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atamalar yarın gerçekleştirilecek.
Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.
Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak.
Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.
Kaynak: AA
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