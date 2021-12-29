Kalp krizinden hayatını kaybeden polis ebediyete uğurlandı
Sivas'ta kalp krizi geçirerek 46 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Murat Civri memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 29.12.2021, 18:25 29.12.2021, 18:25
Sivas Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Civri'nin cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.
Fatih Camisi'nde kılınan namazının ardından Civri'nin naaşı, Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Civri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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