Kalp krizinden hayatını kaybeden polis ebediyete uğurlandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Civri'nin cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

Fatih Camisi'nde kılınan namazının ardından Civri'nin naaşı, Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Civri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile vatandaşlar katıldı.