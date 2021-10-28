banner38

Kahverengi kokarca ile mücadele için samuray arıları

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için Çin menşeli samuray arılarını kullanacak.

Genel 28.10.2021, 12:11 28.10.2021, 12:31
Kahverengi kokarca ile mücadele için samuray arıları

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının önemli ürünlerinden fındık başta olmak üzere birçok tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele etmek amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde "Biyolojik Mücadele Laboratuvarı" kuruldu.

Laboratuvar ortamında üretilecek Çin menşeli samuray arıları, kahverengi kokarca ile biyolojik olarak mücadele etmesi için doğaya salınacak.

300 bitki türüne zarar veriyor

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, bitki zararlıları ile mücadelede önemli ve çevreci yöntemin biyolojik mücadele olduğunu söyledi.

Bu zararlının parazitini üretip doğada sorun olan bölgeye salacaklarını anlatan Ak, "Laboratuvarda bu zararlının doğal düşmanı olan samuray arılarını üreteceğiz. Kahverengi kokarcanın da menşei Çin'dir. Çin'de bu zararlıyı kontrol altına alan samuray arılarıdır" dedi.

Ak, kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere 300 civarında bitki türüne zarar verdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Emici ağız yapısıyla bitkilerden beslenerek dezenformasyon, çürüme veya ürünün tamamen değerinin ortadan kalkmasına meydan veriyor. Çin'den Amerika kıtasına, oradan Avrupa'ya, oradan da maalesef 2017 yılından itibaren ülkemizde görülmeye başladı. Ülkemizde yaşam alanı, Karadeniz sahil şerididir. Laboratuvarın kurulması, tarım sektörü için çok önemlidir. DOKAP ve Karadeniz İhracatçı Birliklerinin bu laboratuvarın kurulmasına desteği oldu."

Sonuçlar deney çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak

Laboratuvarda deneme çalışmalarının başladığını anlatan Ak, "Laboratuvarda zararlının önce çoğalmasını ve yumurtlamasını sağlıyoruz. Sonrasında samuray arılarını bu yumurtaların üzerine salarak kahverengi kokarcaya nasıl zarar verdiğini, nasıl azaltmaya başladığını deney çalışmaları ile ortaya çıkaracağız. Birkaç yıl içinde deney çalışmalarını bitirip doğada kahverengi kokarca ile mücadeleyi biyolojik olarak yapmaya başlayacağız" dedi.

#arılar #Çin #tarım
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2