Kahramanmaraş'ta orman yangını: Müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Kısıklı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 65 personel ve 5 helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.