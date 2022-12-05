Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 05.12.2022, 08:22
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C, D.K, B.K. ve Ö.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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