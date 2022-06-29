Kahramanmaraş'ta teröristlerce kullanılan mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullandığı belirlenen mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yaşam malzemeleri ekipler tarafından imha edildi.
Genel 29.06.2022, 19:36
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramada, elektronik devre kartlı EYP düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ekiplerce yaşam malzemeleri imha edilirken, mühimmatlar ise incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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