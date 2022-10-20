Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde 8,31 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 8,31 kilometre derinlikte meydana geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
Depremin ardından ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaş, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktığı görüldü.
Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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