Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraşta 4,4 büyüklüğünde depremABONE OLKahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem oldu.

Saat 12.40'ta olan deprem, yerin 7,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.