Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Genel 22.10.2022, 15:55
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan yine Pazarcık ilçesinde iki gün önce aynı büyüklükte bir deprem daha kaydedilmişti.
20 Ekim saat 14.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, Kentte saat 20.14'te 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.
Kaynak: AA
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