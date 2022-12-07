Kaftancıoğlu-İmamoğlu geriliminde yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gerginlik yaşanmıştı. CHP kulislerinden alınan bilgilere göre İstanbul'da bir otelde bir araya gelen Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı gerilimi yaşandı. Aday olmak için nabız yokladığı öne sürülen Ekrem İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'na bu isteğini yönelttiği ve Kaftancıoğlu'ndan kendisi için destek istediği iddia edildi.

İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı kendi adaylığını desteklemesini istediği ve 'tarafını seç ya benimle ya da Kemal Bey'le ol' dediği iddia edilirken, Kaftancıoğlu'nun ise bu talep karşısında İmamoğlu'na yönelik sert bir cevap verdiği "Haddini bil, ben il başkanıyım benimle bu şekilde konuşma" tepkisinde bulunduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana tavır koyduğu öne sürüldü.

İkili arasında geçen bu gergin görüşmeden sonra Kaftancıoğlu'nun toplantıyı terk ettiği belirtilirken, Kaftancıoğlu'nun bu toplantıdan hemen sonra CHP İstanbul İl Yönetimi'nde başkan vekili olan İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı görevden aldığı ve İmamoğlu ile ilgili sert cümleler kurduğu belirtilmişti.