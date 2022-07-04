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Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker, yarın hakim karşısına çıkacak.

Genel 04.07.2022, 13:21
Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Yarın yeniden hakim karşısına çıkacak Kadir Şeker'in tahliye edilmesi bekleniyor.

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 5 aya düşürülmüştü.

DAHA FAZLA İNDİRİM TALEP EDİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itiraz edip, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti.

Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıllık cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili incelemesini tamamladı.

Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği belirtildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı.

Bu kararın ardından Şeker, yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yargıtay kararını dikkate alarak 'haksız tahrik' indirimi en üst seviyeden uygularsa Kadir Şeker'in cezası 10 yıla düşecek.

Bu durumda cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak Kadir Şeker'in tahliyesine karar verilmesi bekleniyor.

#kadir şeker #Kadın cinayeti #Konya
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