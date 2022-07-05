Kadir Şeker bugün hakim karşısına çıkacak
Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle aldığı hapis cezası alan Kadir Şeker bugün yeniden hakim karşısında çıkacak.
Genel 05.07.2022, 12:20 05.07.2022, 12:16
Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle aldığı 12,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak.
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, kasten öldürme suçundan müebbet hapse çarptırılmış, ancak ceza indirimlerle 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirtti. Yerel mahkemenin kararını bozdu.
Tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.
Bu kararın ardından Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.
Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa Şeker'e verilen ceza daha da düşürülebilir.
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