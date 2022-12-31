Kadınları taciz eden erkek, Müge Anlı'yı çıldırttı: Beynini yararım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya atılan iddialar izleyenlerin kanını dondurdu.

Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan'ın belli bir yaşın üstündeki birçok kadını taciz ettiği ortaya çıktı.

Programa gelen ihbarlar ise Müge Anlı ve stüdyodakileri sinirden çılgına çevirdi.

Son olarak Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın kadınlara ve komşusuna yaptıklarını duyunca şu ifadeleri kullandı:

"Sen beni yolda gördüğün zaman bana 'merhaba' bile deme. Hiç tavsiye etmem. Ben, toplumumuzun çok önemli özelliğinden sen ve senin gibiler yüzünden vazgeçtim. Ben artık tanımadığım insanlara dönüp de selam vermiyorum. Kaba desinler hiç önemli değil. İstiyorsan de; ama beynini yararım. Ben benzemem başkasına."

MEDYA RADAR