Kadıköy'de 24 katlı binada yangın: Bina sakinleri tahliye edildi
Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Genel 15.10.2022, 22:04 15.10.2022, 22:06
Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bina sakinleri tahliye edildi.
Kaynak: AA
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