Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı

İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy Hasanpaşa yol ayrımında bir otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.