Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
Kadıköy'de yol ayırımındaki bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Genel 26.02.2023, 09:15
İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy Hasanpaşa yol ayrımında bir otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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