Kadıköy'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Kadıköy'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Genel 06.12.2022, 07:29
Koşuyolu Mahallesi Muhiddin Üstündağ Caddesi'ndeki kafenin teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Caddede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine gelen iş yeri sahibi ve vatandaşları tedbir amaçlı uzaklaştırdı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu.
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