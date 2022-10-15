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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın: Bina sakinleri tahliye edildi

Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Genel 15.10.2022, 22:04 15.10.2022, 22:41
Kadıköy'de 24 katlı binada yangın: Bina sakinleri tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, elektriği kesilen bina ile çevredeki bazı binalar tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada kontroller yapılırken, itfaiyenin içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
#kadıköy #yangın
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