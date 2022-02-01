Kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyeleri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 01.02.2022, 16:20
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski yarbay ile 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınları 1. derece askeri yasak bölgede dün yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan E.D, M.T, E.P. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski yarbay tutuklandı.
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