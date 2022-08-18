Kaçma hazırlığındaki FETÖ üyeleri sahte kimlikle yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, sahte kimlikle Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan dava dosyaları istinafta bulunan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Şüpheliler G.A. ve E.Ö üzerlerinde sahte kimlik ve 2 bin avro nakit para ile Ezine'nin Tavaklı iskelesinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.