Kaçakçılara göz açtırılmıyor: 31 gözaltı
Başkentte kaçakçılara göz açtırılmıyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 31 zanlı gözaltına alındı.
Genel 24.08.2022, 18:19
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 15-21 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 124 bin 887 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 78 bin 850 sahte bandrol, 1153 kaçak cinsel uyarıcı hap, 440 paket kaçak sigara, 350 litre karışımlı akaryakıt, 143 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 17 litre sahte alkollü içki, 115 kilogram kaçak tütün, 33 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 17 milyon 484 bin 200 makaron ele geçirdi.
Operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
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