Kaçak kazı yapanlara suçüstü yakalandı
Kilis'te kaçak kazı yapan 4 kazı çalışması yaptıkları sırada ihbar üzerine gelen jandarma tarafından yakalandı.
Genel 07.12.2022, 09:50
Kilis'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirışık köyünde kaçak kazı yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler M.B, M.Ç, F.K. ve M.K'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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